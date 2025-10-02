Решения призывной комиссии в Ростовской области теперь длятся год

Военный комиссар Ростовской области, полковник Игорь Егоров рассказал радио «КП — Ростов-на-Дону» об особенностях призыва на службу в Вооруженные Силы России осенью 2025 года.
Теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение одного года со дня его принятия. В связи с этим новобранца, которого по каким-либо причинам не направили на службу в текущем призыве, смогут направить в период проведения следующей призывной кампании.
Осенний призыв этого года также будет проходить с активным использованием «Единого реестра воинского учета». Эта масштабная база данных содержит информацию о гражданах, подлежащих воинскому учету. Новая система позволяет предоставлять некоторые виды отсрочек без личной явки призывника, если о нем уже есть достаточные сведения.
Кроме этого, оповещать молодых людей будут с помощью электронных повесток. Факт их вручения должны фиксировать в специальном общедоступном реестре. При этом от традиционных бумажных документов не отказываются. Напечатанные повестки сохраняют свою юридическую силу.
Важно знать, что за неявку без уважительной причины предусмотрены санкции. В частности, если призывник игнорирует повестку в течение 20 календарных дней, к нему могут применить временные ограничительные меры.
