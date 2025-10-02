Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года, сообщается на портале «Кино-Театр. Ру».
Он умер 29 сентября, причина смерти не называется.
«Сергей Рыбин. Годы жизни: 18.07.1974 — 29.09.2025», — указано в карточке артиста.
Фильмография актера включает около 30 проектов, в основном это сериалы.
Рыбин сыграл в «Немедленном реагировании», «Улицах разбитых фонарей», «Невском», «Марафоне трех граций», «Войне и мире», «Морских дьяволах», а также исполнил эпизодические роли в «Тайнах следствия» и других.