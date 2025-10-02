В Петербурге разрабатывают высокоскоростной модем для космических аппаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Модуль для малых космических аппаратов формата CubeSat, обеспечивающего скорость передачи данных не менее 1 Гб/с, разрабатывают ученые, аспиранты и студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Предлагаемый подход не имеет аналогов, рассказали ТАСС в пресс-службе университета.
«Основная идея нового модема состоит в применении новых сигнально-кодовых конструкций, позволяющих обеспечивать высокие скорости передачи в условиях ограниченного энергопотребления малых космических аппаратов. Мы предложили технологию оптимальных сигналов, которая адаптирована с учетом ограничений, накладываемых жесткими условиями приемо-передающих модулей для космического размещений», — пояснил кандидат технических наук, доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, руководитель проекта Сергей Завьялов.
Существенное повышение скорости передачи будет способствовать более быстрому получению полезных данных от спутников и увеличит эффективность работы многоспутниковой группировки. Дополнительный функционал модема в виде обеспечения возможности синхронизации времени наземных станций позволит решать задачи высокоточной навигации, что особенно важно, например для Северного морского пути.
Выполнено моделирование предлагаемых сигнально-кодовых конструкций и сформированы схемотехнические решения, которые будут реализованы в виде прототипа высокоскоростного модема для малых космических аппаратов и протестированы в ходе экспериментальных запусков в ближайшее время в рамках эксплуатации спутниковой группировки «Политех Юниверс».
Проект поддерживается программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Минобрнауки РФ.
О модулях формата CubeSat.
Для большинства кубсатов максимальная скорость передачи данных на Землю не превышает 200−300 Мбит/с. При этом собранные данные кубсаты могут передавать, только когда пролетают по орбите ровно над базовой станцией, способной принимать сигнал. Так функционируют, например, пять собственных спутников Петербургского Политеха на орбите. Группировка малых космических аппаратов «Политех Юниверс» предназначена для радиотехнического мониторинга электромагнитной обстановки. Длительность сеанса связи со спутником не превышает 10 минут, а объем накопленных данных составляет гигабайты. Улучшение качества связи с малыми космическими аппаратами — одна из задач национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Цель проекта — создать к 2030 году группировку спутников из примерно 650 космических аппаратов.