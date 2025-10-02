В Петербурге разрабатывают высокоскоростной модем для космических аппаратов

Для большинства кубсатов максимальная скорость передачи данных на Землю не превышает 200−300 Мбит/с. При этом собранные данные кубсаты могут передавать, только когда пролетают по орбите ровно над базовой станцией, способной принимать сигнал. Так функционируют, например, пять собственных спутников Петербургского Политеха на орбите. Группировка малых космических аппаратов «Политех Юниверс» предназначена для радиотехнического мониторинга электромагнитной обстановки. Длительность сеанса связи со спутником не превышает 10 минут, а объем накопленных данных составляет гигабайты. Улучшение качества связи с малыми космическими аппаратами — одна из задач национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Цель проекта — создать к 2030 году группировку спутников из примерно 650 космических аппаратов.