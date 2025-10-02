В Ростовской области возобновят работу «Поезда здоровья»

На встрече с медиками губернатор подчеркнул, что «поезд здоровья» — это временная, но необходимая мера. «То, что вы делаете, — в буквальном смысле спасаете людям жизни, — на фоне дефицита врачей, особенно узких врачей, у нас в регионе, дорогого стоит. А мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность», — сказал Слюсарь.