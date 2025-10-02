В Ростовской области возобновят работу «Поезда здоровья»

«Поезда здоровья» возобновят выезды в муниципалитеты Ростовской области в октябре 2025 года, что способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Соответствующее решение принял губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В первую очередь «поезд здоровья» направится в те районы, где больше всего жителей нуждается в высококвалифицированной помощи узких специалистов. При формировании бригад врачей будет учитываться потребность конкретной территории в тех или иных узких специалистах. В течение ближайших месяцев группа специализированных автомобилей с диагностическим оборудованием посетит практически все территории донского региона.
На встрече с медиками губернатор подчеркнул, что «поезд здоровья» — это временная, но необходимая мера. «То, что вы делаете, — в буквальном смысле спасаете людям жизни, — на фоне дефицита врачей, особенно узких врачей, у нас в регионе, дорогого стоит. А мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность», — сказал Слюсарь.
Напомним, передвижной медицинский комплекс работал в этом году по губернаторскому проекту «Медицина на Дону». С конца апреля медики провели более 40 тысяч обследований, около 500 человек экстренно госпитализировали. В составе «поезда здоровья» работали 240 медицинских специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.