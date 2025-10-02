Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В библиотеке села Юровка на Кубани откроют культурно-просветительский центр

Там будут зоны для детей, подростков и взрослого населения.

Современный культурно-просветительский центр создадут на базе детской библиотеки-музея в селе Юровка Анапского района Краснодарского края. Средства на обустройство площадки выделены по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города-курорта Анапы.

В обновленной библиотеке организуют игровую зону для самых маленьких посетителей с интерактивными и развивающими играми, пространство, где будут проводить творческие мастер-классы, комфортную зону для чтения и уединенной работы, современную медиазону, оснащенную оборудованием для создания своего фото-, аудио- и видеоконтента.

«Это будет именно центр притяжения для детей, подростков и родителей. Это важный шаг в развитии социальной и культурной инфраструктуры наших сельских округов и воплощение в жизнь задач, поставленных губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым по созданию современных общественных пространств», — отметила вице-мэр Анапы Наталья Рябоконь.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.