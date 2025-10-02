Новосибирск признан городом, удобным для жизни без автомобиля

Екатеринбург и Казань заняли «необычно низкие места» в рейтинге. В Екатеринбурге лишь 46% опрошенных регулярно пользуются общественным транспортом, что является одним из самых низких показателей. Для сравнения, в Пензе, лидере по этому показателю, общественный транспорт выбирают 76% жителей. Кроме того, общественный транспорт в Екатеринбурге характеризуется низкой частотой и изношенностью подвижного состава (данные за 2023 год). Средний возраст трамваев составляет 37,5 лет, троллейбусов — 19 лет, автобусов — около 9 лет.