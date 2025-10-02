Новосибирск признан городом, удобным для жизни без автомобиля

Согласно исследованию, проведенному сервисом «Если быть точным», наиболее приспособленными для жизни без личного автомобиля российскими городами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, являются Новосибирск, Саратов, Пермь, Краснодар и Владивосток.
Отличительной чертой Краснодара стало то, что 1,5% опрошенных используют велосипед в качестве основного средства передвижения, что является уникальным показателем для России. Оренбург и Набережные Челны также были отмечены как города с развитыми велосипедными сообществами. В целом, только в 13 из 36 крупных городов России жители используют велосипеды.
Пермь, Новосибирск и Владивосток получили высокие оценки за развитие велоинфраструктуры и сервисов каршеринга. Ярославль и Саратов выделились благодаря высокой доле горожан, использующих общественный транспорт в повседневных поездках (свыше 70%), а также благодаря небольшому времени ожидания транспорта, в среднем 9 минут на поездку туда-обратно. Краснодар и Ярославль продемонстрировали снижение уровня автомобилизации с 2018 года, а Саратов — благодаря тому, что жители с личными автомобилями часто пользуются общественным транспортом.
Екатеринбург и Казань заняли «необычно низкие места» в рейтинге. В Екатеринбурге лишь 46% опрошенных регулярно пользуются общественным транспортом, что является одним из самых низких показателей. Для сравнения, в Пензе, лидере по этому показателю, общественный транспорт выбирают 76% жителей. Кроме того, общественный транспорт в Екатеринбурге характеризуется низкой частотой и изношенностью подвижного состава (данные за 2023 год). Средний возраст трамваев составляет 37,5 лет, троллейбусов — 19 лет, автобусов — около 9 лет.
Аутсайдерами рейтинга стали Самара и Красноярск. В Самаре 30% горожан недовольны работой общественного транспорта, а среднее время ожидания транспорта составляет 28 минут на поездку туда-обратно. В Красноярске наблюдаются аналогичные проблемы, такие как отсутствие альтернативных маршрутов, длительное время ожидания и, как следствие, рост автомобилизации.