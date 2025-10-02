В Москве на ВДНХ состоится Неделя космоса

На следующий день в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсию «Орбитальная армада спутниковых систем». Также пройдет концерт электронной музыки композитора Андрея Климковского «Музыка космической эры» и экскурсия-лекция «50 фактов о Луне». 5 октября состоится лекция «Per aspera ad astra. Космическая и спортивная героика в плакатной графике советского времени». В центре «Космонавтика и авиация» организуют встречу с летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным. Там же состоится тематическая экскурсия «Жизнь на орбите», приуроченная к 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Павла Поповича.