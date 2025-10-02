В Москве на ВДНХ состоится Неделя космоса

Неделя космоса будет проходить с 3 по 10 октября на ВДНХ в Москве в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В первый день в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» пройдет лекция «Орбитальный фитнес-зал». Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов расскажет о физических аспектах космической деятельности. Старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова на лекции «Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя» поделится своим опытом астрономических наблюдений и расскажет, какие объекты можно увидеть в ночном небе.
На следующий день в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсию «Орбитальная армада спутниковых систем». Также пройдет концерт электронной музыки композитора Андрея Климковского «Музыка космической эры» и экскурсия-лекция «50 фактов о Луне». 5 октября состоится лекция «Per aspera ad astra. Космическая и спортивная героика в плакатной графике советского времени». В центре «Космонавтика и авиация» организуют встречу с летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным. Там же состоится тематическая экскурсия «Жизнь на орбите», приуроченная к 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Павла Поповича.
В павильоне «Макет Москвы» состоится лекция «К звездам, что в сердце». В интерактивном музейном комплексе «Буран» пройдет экскурсия-лекция «Программа “Союз-Аполлон”: полет, подаривший надежду человечеству». Кроме того, будет организован первый мастер-класс Театра предмета, посвященный изучению планет. В мультимедийной экспозиции «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» юных гостей ждет мастер-класс «Сказочные истории» с просмотром диафильма по рассказу Кира Булычева «Девочка из XXI века».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.