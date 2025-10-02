Лесхозы Хабаровского края получили 43 дрона для борьбы с пожарами

Арсенал лесопатрульной техники Хабаровского края по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» пополнили 43 дрона «Геоскан 801», еще 5 закупят до конца года. Об этом сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.
В октябре технические специалисты компании «Геоскан» посетят Хабаровский край для обучения специалистов региона всем аспектам работы с новыми высокотехнологичными аппаратами. Они покажут, как правильно обновлять программное обеспечение БАС и проведут тестовые полеты.
«Укрепление технической базы охраны лесов — важный шаг в борьбе с лесными пожарами. Современная техника и оборудование позволят повысить продуктивность мероприятий, связанных с тушением, особенно в труднодоступных районах», — отметила заместитель министра — начальник финансово-экономического управления Светлана Чехарева.
Одновременно с этим для усиления охраны лесных территорий министерством приобретены девять новых внедорожников LADA Niva Travel, которые распределены между краевыми государственными казенными учреждениями, подведомственными министерству. До конца года планируется получить еще 36 единиц специализированной техники и оборудования.
«Получение современного и надежного транспорта позволило существенно повысить мобильность сотрудников. Проходимость “Нивы” идеально подходит для наших условий. Теперь лесничие смогут быстрее и безопаснее добираться до отдаленных участков для мониторинга пожарной опасности, проведения лесовосстановительных работ и пресечения нарушений лесного законодательства», — пояснила руководитель «Хабаровского лесничества» Валентина Сокирко.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.