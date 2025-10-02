МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Число пользователей MAX превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
«В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений», — сказали в компании.
Кроме того, к тестированию каналов в национальном мессенджере присоединилось более 8000 авторов из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников».
Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».