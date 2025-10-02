В татарстанском селе Старый Дрюш открылся фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Старый Дрюш Тукаевского района Республики Татарстан. Здание возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районном исполкоме.
Новый медпункт отвечает всем требованиям: в нем есть кабинет для приема пациентов, процедурная, санитарная комната и помещения для хранения медикаментов. Для удобства маломобильных жителей предусмотрен пандус. ФАП оснащен современным оборудованием. Там можно провести электрокардиографию, проверить уровень сахара, холестерина и гемоглобина в крови, а также измерить глазное давление. Такое оснащение позволяет оказывать качественную медицинскую помощь прямо на месте, не выезжая за пределы села.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.