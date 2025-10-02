В татарстанском селе Старый Дрюш открылся фельдшерский пункт

Новый медпункт отвечает всем требованиям: в нем есть кабинет для приема пациентов, процедурная, санитарная комната и помещения для хранения медикаментов. Для удобства маломобильных жителей предусмотрен пандус. ФАП оснащен современным оборудованием. Там можно провести электрокардиографию, проверить уровень сахара, холестерина и гемоглобина в крови, а также измерить глазное давление. Такое оснащение позволяет оказывать качественную медицинскую помощь прямо на месте, не выезжая за пределы села.