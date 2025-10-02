Ричмонд
В аэропорту Омска на второй круг ушел самолет из Москвы

Скорректировать посадку пилоты были вынуждены из-за птиц.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Омска случилась внештатная ситуация из-за скопления птиц вблизи взлетно-посадочной полосы. На второй круг был вынужден уйти борт из Москвы.

О внештатной ситуации сегодня, 2 октября, сообщил телеграм-канал Аviaincident. Само происшествие, по данным источника, случилось в омском аэропорту 29 сентября в 8:05 по местному времени. На второй круг из-за скопления птиц был вынужден уйти самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».

Повторный заход на взлетно-посадочную полосу и сама посадка были произведены в 9:05. Полет в итоге завершился благополучно.