В аэропорту Омска на второй круг ушел самолет из Москвы

В аэропорту Омска случилась внештатная ситуация из-за скопления птиц вблизи взлетно-посадочной полосы. На второй круг был вынужден уйти борт из Москвы.
О внештатной ситуации сегодня, 2 октября, сообщил телеграм-канал Аviaincident. Само происшествие, по данным источника, случилось в омском аэропорту 29 сентября в 8:05 по местному времени. На второй круг из-за скопления птиц был вынужден уйти самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».
Повторный заход на взлетно-посадочную полосу и сама посадка были произведены в 9:05. Полет в итоге завершился благополучно.