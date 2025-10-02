Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей

В середине сентября в Мах в тестовом режиме появилась возможность создавать цифровой ID — аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст при покупке товаров категории 18+. Его можно использовать на кассах самообслуживания в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».