Россия и Украина провели обмен военнопленными

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц», — говорится в сообщении.