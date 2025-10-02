Ричмонд
Россия и Украина провели обмен военнопленными

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц», — говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.