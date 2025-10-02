В Иркутске открыли мемориальную доску Борису Гамаюнову на фасаде школы № 10

— В год 80-летия Великой Победы мы вспоминаем, что независимость России всегда оплачивалась высшей ценой — жизнями наших героев. Одним из них был и Борис Гамаюнов — опора для своей семьи, настоящий патриот. Пусть эта мемориальная доска станет вечным напоминанием: их жертва — не только наша скорбь, но и залог будущего, которое они подарили нам, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.