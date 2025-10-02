В Иркутске открыли мемориальную доску Борису Гамаюнову на фасаде школы № 10

В Иркутске на фасаде школы № 10 появилась мемориальная доска в честь кавалера ордена Мужества Бориса Гамаюнова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, церемония собрала родных, сослуживцев героя, школьников и представителей власти во главе с мэром Русланом Болотовым.
— В год 80-летия Великой Победы мы вспоминаем, что независимость России всегда оплачивалась высшей ценой — жизнями наших героев. Одним из них был и Борис Гамаюнов — опора для своей семьи, настоящий патриот. Пусть эта мемориальная доска станет вечным напоминанием: их жертва — не только наша скорбь, но и залог будущего, которое они подарили нам, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Борис Гамаюнов учился в этой школе, затем техникум, а после отправился добровольцем «за ленточку». В сентябре 2022 года он вступил в добровольческий отряд «БАРС», не предупредив близких, чтобы не волновать их.
20 января 2023 года Борис погиб на Запорожском направлении, прикрывая товарищей. Посмертно награжден орденом Мужества. У героя остались жена, двое детей и мать. Мемориальная доска заняла место рядом с памятным знаком другому выпускнику школы — Николаю Кожокарю, продолжая традицию памяти о героях-земляках.