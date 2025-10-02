У города Кумертау в Башкирии появился туристический сайт

Туристический сайт города Кумертау Республики Башкортостан запустили во Всемирный день туризма — 27 сентября. Создание портала соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
Благодаря платформе гости и жители Кумертау смогут легко получить доступ к актуальной информации о достопримечательностях, гостиницах, турбазах, кафе и других сервисах. На сайте можно ознакомиться с маршрутами для пеших прогулок и получить информацию о магазинах с местными сувенирами. Отмечается, что по мере необходимости портал будет пополняться.
Ранее сообщалось, что идеи по продвижению туристического бренда Кумертау обсудили на встрече с предпринимателями. Поступили предложения использовать бренд города при изготовлении изделий из воска, дерева, акрила. Также были рассмотрены варианты создания гастрономического бренда.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.