В Воронеже на неделю закроют проезд по улице Бехтерева

У дома № 27 будут ремонтировать теплотрассу.

В городском управлении дорожного хозяйства сообщили о закрытии движения по улице Бехтерева. Это связано с необходимостью проведения ремонта на теплотрассе.

Работы на участке улицы в районе дома № 27 уже начались и продлятся до 10 октября.