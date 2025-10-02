В Воронеже на неделю закроют проезд по улице Бехтерева

В городском управлении дорожного хозяйства сообщили о закрытии движения по улице Бехтерева. Это связано с необходимостью проведения ремонта на теплотрассе.
Работы на участке улицы в районе дома № 27 уже начались и продлятся до 10 октября.
У дома № 27 будут ремонтировать теплотрассу.
