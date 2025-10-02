Суд продлил арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко

По версии следствия, чиновник в 2019—2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.