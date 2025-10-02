Новый автобусный маршрут связал Казань и Ташкент

Время отправления автобуса с автовокзала «Восточный» — в 9:30, каждые среду и субботу. Время в пути составляет 1 день 20 часов. Конечная точка маршрута — автовокзал «Сабир Рахимов», куда пассажиры прибывают в 7:30.