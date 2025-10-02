Новый автобусный маршрут связал Казань и Ташкент

С автовокзала «Восточный» начал курсировать новый автобусный маршрут в столицу Узбекистана. Первый рейс из Казани в Ташкент отправился вчера.
Время отправления автобуса с автовокзала «Восточный» — в 9:30, каждые среду и субботу. Время в пути составляет 1 день 20 часов. Конечная точка маршрута — автовокзал «Сабир Рахимов», куда пассажиры прибывают в 7:30.
Из Ташкента международный рейс отправляется по вторникам и пятницам в 17:30 по местному времени.
При себе пассажирам необходимо иметь документы: для нерезидентов РФ — паспорт иностранного гражданина, россиянам — загранпаспорт.
Более подробную информацию можно узнать в справочной автовокзала по телефону: