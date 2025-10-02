Ричмонд
Новый автобусный маршрут связал Казань и Ташкент

Время в пути — 1 день 20 часов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С автовокзала «Восточный» начал курсировать новый автобусный маршрут в столицу Узбекистана. Первый рейс из Казани в Ташкент отправился вчера.

Время отправления автобуса с автовокзала «Восточный» — в 9:30, каждые среду и субботу. Время в пути составляет 1 день 20 часов. Конечная точка маршрута — автовокзал «Сабир Рахимов», куда пассажиры прибывают в 7:30.

Из Ташкента международный рейс отправляется по вторникам и пятницам в 17:30 по местному времени.

При себе пассажирам необходимо иметь документы: для нерезидентов РФ — паспорт иностранного гражданина, россиянам — загранпаспорт.

Более подробную информацию можно узнать в справочной автовокзала по телефону: +7 (843) 233−41−17.