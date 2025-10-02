В Татарстане комбайнеры на кукурузном поле сняли на видео трех медвежат

В социальных сетях появилась видео, на котором запечатлены три медвежонка, бегающие по кукурузному полю в одном районов Татарстана. Как выяснило издание «Интертат», видео снято на поле неподалеку от села Ишкеево Мамадышского района. Косолапых сняли на камеру телефона механизаторы хозяйства Мотыгуллина, занятые на уборке кукурузы. Об этом изданию сообщил глава Ишкеевского сельского поселения Рифат Хафизов. Поле находится рядом с лесом. По словам Хафизова, механизаторы видели не только трех медвежат, но и медведицу, однако на видео она не попала. По словам главы поселения, местные жители и раньше встречали в этих краях медведей.