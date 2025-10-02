Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа

На саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене Рама, ссылаясь на оговорку президента США Дональда Трампа, перепутавшего Албанию и Армению, заявил Макрону, что ему нужно извиниться за то, что он не поздравил лидеров Албании и Азербайджана с достигнутым мирным соглашением.
На видео видно, как в ответ на эту шутку Макрон извинился и похлопал Раму по щеке.
В сентябре Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.