Житель Режа хотел отсудить миллион за статью, но получил только 30 тысяч

Жуков обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском. В 2023 году суд признал информацию в статье недостоверной, и обязал выпустить опровержение, что газета и сделала. Но предпринимателю этого было мало, и он обратился с новым иском, но уже в Режевской городской суд.