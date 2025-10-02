Житель Режа хотел отсудить миллион за статью, но получил только 30 тысяч

Предприниматель Владимир Жуков из Режа отсудил у газеты 30 тысяч рублей за статью о нем. В 2022 году газета «Новости Режа» посвятила ему публикацию под заголовком: «В чьих интересах “личная инициатива” Карташова: граждан или Жукова?». Автор обвинял бизнесмена в строительстве без разрешения, коррупционных связях с главой администрации, давлении на чиновников и поддельных проектах.
Жуков обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском. В 2023 году суд признал информацию в статье недостоверной, и обязал выпустить опровержение, что газета и сделала. Но предпринимателю этого было мало, и он обратился с новым иском, но уже в Режевской городской суд.
— Теперь же коммерсант просил взыскать солидарно с ООО «Газета “Новости Режа”, главного редактора издания компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Как заявляет истец, статья испортила его репутацию. Суд согласился, что информация в публикации причинила ему нравственные страдания, но посчитал, что запрашиваемая сумма завышена. Учитывая пятитысячный тираж газеты, ее электронную версию и баланс интересов сторон, сумму моральной компенсации снизили до 30 тысяч рублей.