Власти Крыма наградили педагогов в преддверии Дня учителя

11
Как отметил Аксёнов, до 2014 года именно крымские учителя способствовали сохранения идентичности жителей республики, культуры и традиций.
«Сейчас ключевая задача школы — вдохновлять детей, помогать им всесторонне развиваться и в конечном итоге находить свой путь, свое призвание», — сказал он.
В свою очередь Константинов отметил, что за 11 лет в регионе значительно улучшили материально-техническую базу образовательных учреждений, открыли новые школы, что позволило сделать республикой образцовый субъектом России.