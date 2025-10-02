Ричмонд
Власти Крыма наградили педагогов в преддверии Дня учителя

Накануне Дня учителя глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов наградили педагогов региона.

11

Как отметил Аксёнов, до 2014 года именно крымские учителя способствовали сохранения идентичности жителей республики, культуры и традиций.

«Сейчас ключевая задача школы — вдохновлять детей, помогать им всесторонне развиваться и в конечном итоге находить свой путь, свое призвание», — сказал он.

В свою очередь Константинов отметил, что за 11 лет в регионе значительно улучшили материально-техническую базу образовательных учреждений, открыли новые школы, что позволило сделать республикой образцовый субъектом России.