Французский генерал призвал быть готовыми к войне «с сегодняшнего вечера»

В материале отмечено, что на российско-белорусские учения «Запад-2025», прошедшие в сентябре, Париж ответит участием в учениях НАТО Dacian Fall. Они запланированы в Румынии и Болгарии на 20 октября — 13 ноября. В них будут участвовать военные из десяти стран. Франция развернет на учениях полную бронетанковую бригаду в составе 2,4 тыс. человек. Всего принимать участие в учениях будут около 5 тыс. военных, сообщало Минобороны Румынии.