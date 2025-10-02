Ричмонд
В Новосибирске ликвидировали вымышленное нападение на химически опасный объект

Учения провели в МЧС.

Источник: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске прошли учения МЧС. По легенде специалисты предотвратили нападение на химически опасный объект с угрозой химического заражения территории хлором.

— Два этапа тренировки позволили отработать все необходимые действия, — рассказали в ведомстве.

Так, на первом этапе развернули пункт выдачи СИЗ, эвакуировали персонал и пересчитали сотрудников. На втором: ликвидировали последствия аварии, спасли пострадавших и обеззаразили территорию.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области проводят учения по обеспечению связи в условиях ЧС. Данные мероприятия направлены на проверку готовности сетей связи к чрезвычайным ситуациям.