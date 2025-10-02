Омичам назвали продукты, спасающие от рака

В программе «Жить здорово!» на Первом канале ведущие рассказали о продуктах, которые помогают снизить риск развития рака. Врач и телеведущая из Кемерова Елена Малышева вместе с коллегами — кардиологом Германом Гандельманом, иммунологом Андреем Продеусом и офтальмологом Михаилом Коноваловым — отметила важность витамина E в профилактике онкологических заболеваний.