Мировой рынок диагностических радиофармпрепаратов к 2029 году превысит $13 млрд

«В 2024 году [мировой] рынок диагностических препаратов составил около $10 млрд. Это большая цифра. В 2029 году он составит уже более $13 млрд», — сказал Деев на проходящем в ТАСС открытом заседании Научного совета РАН «Науки о жизни», посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов.