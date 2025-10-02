В Севастополе отремонтировали улицу Табаководов

Дорогу на улице Табаководов улучшили в Севастополе. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».
Специалисты обновили участок протяженностью 604 м. Сначала они сняли старое покрытие, а затем уложили новое асфальтобетонное полотно. Также строители укрепили обочины. Работы проводились в соответствии с утвержденным графиком и завершились раньше установленного контрактом срока. Это позволило создать более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.