В Севастополе отремонтировали улицу Табаководов

Специалисты обновили участок протяженностью 604 м. Сначала они сняли старое покрытие, а затем уложили новое асфальтобетонное полотно. Также строители укрепили обочины. Работы проводились в соответствии с утвержденным графиком и завершились раньше установленного контрактом срока. Это позволило создать более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей города.