Суд вернул ветерану Афганистана иск к Пугачевой

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«Исковое заявление возвращено заявителю», — сказали в суде.
Там пояснили, что данный иск не подсуден Тверскому райсуду.
Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.
Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт».
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.