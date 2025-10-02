Мощная магнитная буря третьи сутки продолжается на Земле — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«По состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов», — отметили в сообщении.
По словам специалистов, магнитная буря держится в диапазоне G1-G3. Это значит, что большую часть времени она находится на среднем уровне, но с отдельными сильными пиками. Основным фактором, который поддерживает возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра. Она стабильно держится около красной «экстремально высокой» границе в районе 700−800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с.
Ученые обращают внимание, что нормальными считаются значения 300−450 км/с. Так, исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы высокая скорость ветра поддерживается двумя внешними факторами. Речь идет про повышенную вспышечную активность Солнца (подробнее мы писали здесь) и воздействие на Землю со стороны крупной корональной дыры.
«В целом, есть впечатление, что магнитосфера Земли все же стабилизировалась, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня», — уточнили специалисты.
Ученые отмечают: если в ближайшее время не случится крупных вспышек и ударов плазменных облаков, «то есть шанс, что видимые “невооруженным глазом” признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1−2 суток».
