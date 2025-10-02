Мощная магнитная буря третьи сутки продолжается на Земле — что ждать белорусам

По словам специалистов, магнитная буря держится в диапазоне G1-G3. Это значит, что большую часть времени она находится на среднем уровне, но с отдельными сильными пиками. Основным фактором, который поддерживает возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра. Она стабильно держится около красной «экстремально высокой» границе в районе 700−800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с.