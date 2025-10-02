В Свердловской области прошла «Симеоновская ярмарка»

Фестиваль «Симеоновская ярмарка» прошел 21 сентября недалеко от села Меркушино в городском округе Верхотурский Свердловской области. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.
Среди гостей были жители Челябинской области, Пермского края, ХМАО и Удмуртии. Более 50 ремесленников, 34 творческих коллектива и 10 сельских подворий приняли участие в этом традиционном осеннем празднике. В рамках ярмарки организовали фестиваль ухи и мастер-классы по различным ремеслам. На мероприятии можно было купить разнообразную продукцию от местных крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Свердловской области.
В ходе образовательной программы состоялся молодежный форум «Культура. Традиции. Наследие», где каждый смог найти себе занятие по интересам, увидеть перспективы для личностного и профессионального роста. Особый интерес у посетителей вызвали мотивационные выступления спикеров от ведущих молодежных движений, общественных организаций, коммерческих структур и медиа. В рамках дискуссий обсуждалось развитие креативных индустрий, сохранение и развитие культурного наследия, цифровая культура и медиа, волонтерство, культурный туризм и работа с сообществами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.