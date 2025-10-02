Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси

В среду Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как отметили в министерстве, этот перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров локализации.