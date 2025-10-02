Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Включение моделей отечественной марки УАЗ в список подходящих для закупок в такси не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
В среду Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как отметили в министерстве, этот перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров локализации.
Включение в данный перечень моделей УАЗ вызвало у отрасли негативную реакцию. Так, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская заявила РИА Новости, что УАЗ «Хантер» не создан для комфортной перевозки пассажиров.
«Автомобили под брендом УАЗ были включены в список на основании того, что модели подходят под требования. Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков», — объяснили в министерстве включение марки в перечень.