На северо-западе Челябинска из-за крестного хода перекроют дороги

В Челябинске на нескольких улицах в воскресенье, 12 октября, закроют движение транспорта для проведения общегородского крестного хода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Верующие пройдут от мемориального комплекса «Золотая гора» до собора Рождества Христова. «Молитвенное шествие призвано почтить память всех верующих, безвинно пострадавших в годы репрессий в нашем регионе. Лития на “Золотой горе” начнется в 08:30. После нее крестным ходом челябинцы пойдут в сторону собора.

На время движения колонн проезжая часть для транспорта будет перекрыта", — отметили в епархии. Служба в соборе начнется в 09:30. Литургию возглавят митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и архиереи Русской православной церкви.