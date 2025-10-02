В аэропорту Уфы искали должников

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники ведомств проверили граждан на имеющиеся задолженности, а также рассказали, как узнать о них самостоятельно. Продемонстрировали гражданам возможности электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». По данным республиканской службы судебных приставов, введя в указанные поля личные данные, можно сразу узнать об имеющихся задолженностях и исполнительных производствах, а также оплатить просроченные платежи, не выходя из дома.
За время проведения профилактического мероприятия был составлен 51 административный протокол по статье «уклонение от исполнения административного наказания», взыскано более 100 тысяч рублей задолженностей по штрафам.