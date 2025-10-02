В аэропорту Уфы искали должников

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники ведомств проверили граждан на имеющиеся задолженности, а также рассказали, как узнать о них самостоятельно. Продемонстрировали гражданам возможности электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». По данным республиканской службы судебных приставов, введя в указанные поля личные данные, можно сразу узнать об имеющихся задолженностях и исполнительных производствах, а также оплатить просроченные платежи, не выходя из дома.