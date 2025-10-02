В Морском на Куршской косе обустроили новый переход через авандюну

В посёлке Морском на Куршской косе обустроили новый переход через авандюну. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале национального парка.
«Новый переход в Морском. По многочисленным просьбам сделали перила. Приступили к реконструкции лестницы на экотропе “Высота Мюллера”», — говорится в сообщении.
К реконструкции перехода через авандюну в посёлке Морском приступили в августе. Работы планировали завершить до конца лета.
Ранее на Куршской косе закрыли на ремонт аварийную лестницу на «Высоте Мюллера». В нацпарке отмечали, что деревянные конструкции не выдерживают существующей нагрузки.
В 2018 году на Куршской косе «концептуально обновили» тропу «Высота Мюллера». Специалисты нацпарка придумали разнообразные, в том числе интерактивные, информационные площадки на протяжении всего маршрута.
До этого у «Высоты Мюллера» оборудовали новую смотровую площадку. Объект может принимать до 30 посетителей одновременно. На высоте 44,4 метра установили памятный камень в честь лесовода Мюллера, который занимался спасением Куршской косы от песчаной катастрофы.
Туристско-экскурсионный маршрут проходит вдоль дюны Крутой, которая была укреплена посадками леса во второй половине XIX века. Кольцевая тропа пролегает среди вековых насаждений сосен различных видов, елей, ольхи и молодых посадок на месте сгоревшего леса.