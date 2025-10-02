Дептранс Перми прокомментировал сбой работы валидаторов в автобусах

Департамент транспорта Перми прокомментировал сайту perm.aif.ru сбой работы валидаторов в автобусах.
Проблемы с возможностью оплаты возникли у жителей краевой столицы 2 октября. В социальных сетях были опубликованы сообщения о валидаторах в автобусах маршрута № 19, которые не давали пермякам возможности оплатить проезд картой или физическим проездным.
«Валидаторы в 19 автобусе не работают из-за проблем с интернетом. Водитель говорит, что во многих сейчас так», — поделился автор поста в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой).
Жительница Перми Дарья рассказала perm.aif.ru, что сталкивалась с аналогичной проблемой в автобусе № 77. По словам девушки, в автобусе не работали валидаторы, а на стёклах не было ни одного специального QR-кода для оплаты.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о проблемах в департаменте транспорта Перми. В ведомстве рассказали, что такая ситуация является нарушением со стороны перевозчика.
«Неработающее оборудование или отсутствующие наклейки в салоне — это нарушение условий контракта, за которые для перевозчика предусмотрен штраф. Информация о неработающем оборудовании в автобусе 19 маршрута была ранее зафиксирована для вынесения штрафа перевозчику», — рассказали perm.aif.ru в департаменте.
В ведомстве напомнили, что у пермяков есть возможность оплатить проезд с помощью bluetooth или ввода госномера автобуса.
Департамент также рассказал, что в случае, если валидаторы в автобусе отключены, контролёры не смогут провести проверку и штраф будет назначен перевозчику.