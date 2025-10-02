Ричмонд
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

С 21:00 3 октября 2025 года до 6:00 6 октября 2025 года в Самаре будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ «Вертикаль»). Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.

Источник: Пресс-служба правительства Самарской области

На период ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также изменится схема движения общественного транспорта. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения и заранее выбирать альтернативные пути следования.