Новая железная дорога свяжет Башкирию с Казахстаном и Китаем

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с первым заместителем министра экономического развития России Максимом Колесниковым. Ключевой темой переговоров стало строительство железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная».
Колесников подчеркнул стратегическое значение проекта, отметив, что это «инвестиция в устойчивость экономики, новые рабочие места и прочную связку регионов, которая даст импульс развитию страны на десятилетия вперед».
По словам Назарова, новая магистраль напрямую свяжет восточные районы Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа, существенно сократив логистическое плечо.
Глава кабмина республики подчеркнул, что железная дорога упростит и ускорит вовлечение в экономический оборот уникальных месторождений цветных металлов Башкирского Зауралья. По расчетам правительства республики, реализация проекта обеспечит прирост валовой добавленной стоимости более 766 миллиардов рублей, а налоговые платежи превысят 200 миллиардов рублей.
Андрей Назаров также сообщил, что в 2022 году проект получил одобрение вице-премьера Дмитрия Чернышенко и был присвоен статус прорывного. Между правительством Башкирии, Уральской горно-металлургической компанией и «Российскими железными дорогами» уже подписано соглашение о сотрудничестве, разработана «Дорожная карта», включающая 28 мероприятий.
Проектно-изыскательские работы начнутся в ближайшее время, а строительно-монтажные работы запланированы на 2028 год.
