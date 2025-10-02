Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая железная дорога свяжет Башкирию с Казахстаном и Китаем

В 2028 году начнут строить железную дорогу из Башкирии в Казахстан и Китай.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с первым заместителем министра экономического развития России Максимом Колесниковым. Ключевой темой переговоров стало строительство железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная».

Колесников подчеркнул стратегическое значение проекта, отметив, что это «инвестиция в устойчивость экономики, новые рабочие места и прочную связку регионов, которая даст импульс развитию страны на десятилетия вперед».

По словам Назарова, новая магистраль напрямую свяжет восточные районы Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа, существенно сократив логистическое плечо.

Глава кабмина республики подчеркнул, что железная дорога упростит и ускорит вовлечение в экономический оборот уникальных месторождений цветных металлов Башкирского Зауралья. По расчетам правительства республики, реализация проекта обеспечит прирост валовой добавленной стоимости более 766 миллиардов рублей, а налоговые платежи превысят 200 миллиардов рублей.

Андрей Назаров также сообщил, что в 2022 году проект получил одобрение вице-премьера Дмитрия Чернышенко и был присвоен статус прорывного. Между правительством Башкирии, Уральской горно-металлургической компанией и «Российскими железными дорогами» уже подписано соглашение о сотрудничестве, разработана «Дорожная карта», включающая 28 мероприятий.

Проектно-изыскательские работы начнутся в ближайшее время, а строительно-монтажные работы запланированы на 2028 год.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше