В Башкирии ушел из жизни заслуженный врач Яков Серегин.

Ушел из жизни выдающийся хирург, заслуженный врач Республики Башкортостан Яков Серегин. Печальную новость сообщил минздрав.
Яков Григорьевич — основатель отделения гнойной хирургии в Белорецке. Под его руководством в августе 1989 года в Белорецкой ЦРКБ открылось новое отделение, которым он руководил до 2002 года. Многие годы Яков Серегин преподавал студентам Белорецкого медицинского училища. На пенсию доктор вышел только в 89 лет, в 2020 году.
«За 60 лет трудовой деятельности Яков Серегин осваивал и внедрял в работу хирургического отделения новые оперативные методы лечения. Его профессионализм проявлялся не только в хирургическом мастерстве, но и в умении оказывать интенсивную и квалифицированную помощь тяжелым послеоперационным пациентам», — отметили в минздраве.
В 1986 году Якову Григорьевичу вручили медаль «Ветеран труда». В 2008 году он получил нагрудной знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», а в 2013 году — нагрудной знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации».
Ранее «Башинформ» писал о том, что на 83-м году жизни скончалась заслуженный врач Республики Башкортостан, врач-оториноларинголог высшей категории Лилия Ложкина.