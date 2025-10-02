В Башкирии ушел из жизни заслуженный врач Яков Серегин.

Яков Григорьевич — основатель отделения гнойной хирургии в Белорецке. Под его руководством в августе 1989 года в Белорецкой ЦРКБ открылось новое отделение, которым он руководил до 2002 года. Многие годы Яков Серегин преподавал студентам Белорецкого медицинского училища. На пенсию доктор вышел только в 89 лет, в 2020 году.