Цены на бензин АИ-98 в Ростовской области скоро достигнут 100 рублей за литр

В Ростовской области в период с 23 по 29 сентября 2025 года снова обновились цены на горючее. При этом наиболее дорогим остается бензин АИ-98, сообщает Росстат.
На отчетный период средняя стоимость бензина составила 66,54 за 1 литр. За неделю до этого водители платили 65,76 рубля.
Новые расценки по отдельным маркам по состоянию на 29 сентября 2025 года:
АИ-92: 62,12 рубля (неделей ранее — 61,31 рубля);
АИ-95: 68,88 рубля (неделей ранее — 68,14 рубля);
АИ-98 и выше: 86,85 рубля (неделей ранее — 85,91 рубля);
Дизельное топливо: 69,37 рубля (неделей ранее — 68,74 рубля).
Общая цена за бензин по ЮФО 29 сентября составляла 66,17 рубля, за дизель — 70,60 рубля. Стоимость по России — 63,78 и 72,63 соответственно.
