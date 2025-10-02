Ричмонд
Цены на бензин АИ-98 в Ростовской области скоро достигнут 100 рублей за литр

Обновленные средние расценки на бензин в Ростовской области предоставили в Росстате.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в период с 23 по 29 сентября 2025 года снова обновились цены на горючее. При этом наиболее дорогим остается бензин АИ-98, сообщает Росстат.

На отчетный период средняя стоимость бензина составила 66,54 за 1 литр. За неделю до этого водители платили 65,76 рубля.

Новые расценки по отдельным маркам по состоянию на 29 сентября 2025 года:

АИ-92: 62,12 рубля (неделей ранее — 61,31 рубля);

АИ-95: 68,88 рубля (неделей ранее — 68,14 рубля);

АИ-98 и выше: 86,85 рубля (неделей ранее — 85,91 рубля);

Дизельное топливо: 69,37 рубля (неделей ранее — 68,74 рубля).

Общая цена за бензин по ЮФО 29 сентября составляла 66,17 рубля, за дизель — 70,60 рубля. Стоимость по России — 63,78 и 72,63 соответственно.

