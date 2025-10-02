Ричмонд
Сточные воды загрязняли реку: предприятие в Башкирии оштрафовали за сброс неочищенных стоков

В Башкирии «Агротехснаб» оштрафовали за загрязнение реки Миссарка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Альшеевского района выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности МУП по МТО «Агротехснаб». В ходе проверки выяснилось, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку Миссарка без достаточной очистки, с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, предприятие также не представило в уполномоченный орган декларацию о воздействии на окружающую среду, что является отдельным нарушением экологического законодательства.

По инициативе прокуратуры руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по статье за непредставление декларации. Само предприятие оштрафовано на 155 тысяч рублей за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов и требований к охране водных объектов.

Прокуратура внесла представление директору компании с требованием устранить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного ведомства предприятие начало проводить мероприятия по приведению очистных сооружений в соответствие с требованиями законодательства.

