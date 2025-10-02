Омские казаки запросили свыше 6,5 миллиона рублей из казны

В четверг, 2 октября 2025 года, в Министерстве региональной безопасности Омской области обнародовали данные о заявках казачьих сообществ, претендующих на субсидии «на осуществление уставной деятельности». Согласно документации, с которой ознакомился «СуперОмск», изначально речь шла о 13 претендентах, однако впоследствии 6 объединений отозвали свои заявки. Совокупная сумма, на выплату которой претендуют 7 региональных казачьих сообществ, превышает 6,5 миллиона рублей.