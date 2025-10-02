Омские казаки запросили свыше 6,5 миллиона рублей из казны

В четверг, 2 октября 2025 года, в Министерстве региональной безопасности Омской области обнародовали данные о заявках казачьих сообществ, претендующих на субсидии «на осуществление уставной деятельности». Согласно документации, с которой ознакомился «СуперОмск», изначально речь шла о 13 претендентах, однако впоследствии 6 объединений отозвали свои заявки. Совокупная сумма, на выплату которой претендуют 7 региональных казачьих сообществ, превышает 6,5 миллиона рублей.
Так, Омским городским казачьим обществом запрошено финансирование в 3,606 миллиона рублей. Порядка 815,5 миллиона рублей заявлено Исилькульским районным казачьим обществом Исилькульского района Омской области. В свою очередь, Москаленскому станичному казачьему обществу Омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества необходимо свыше 518 тысячи рублей. Сразу 4 участника отбора — Районное казачье общество Омского района, Полтавское станичное казачье общество омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества, Таврическое станичное казачье общество «Возрождение» омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества и Черлакское станичное казачье общество — запрашивают идентичную сумму в 386,4 тысячи рублей.
Напомним, подобные субсидии выплачиваются казачьим сообществам на регулярной основе. Например, в июне 2024 года Хуторскому казачьему обществу «Ермак» выплатили порядка 14,48 миллиона рублей.