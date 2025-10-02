Ричмонд
В поселке Омсукчан в Магаданской области благоустроили двор

Там появилась современная детская игровая зона с безопасным резиновым покрытием, тротуары и удобные скамейки.

Дворовую территорию на улице Ленина благоустроили в поселке городского типа Омсукчан в Магаданской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.

Общественное пространство уже стало местом притяжения для жителей. На обновленной территории появилась современная детская игровая зона с безопасным резиновым покрытием, тротуары и удобные скамейки. Все элементы благоустройства подобраны с учетом комфорта и безопасности как для детей, так и для взрослых.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.