В поселке Омсукчан в Магаданской области благоустроили двор

Общественное пространство уже стало местом притяжения для жителей. На обновленной территории появилась современная детская игровая зона с безопасным резиновым покрытием, тротуары и удобные скамейки. Все элементы благоустройства подобраны с учетом комфорта и безопасности как для детей, так и для взрослых.