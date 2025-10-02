Ричмонд
Мишустину представили российский 5D-принтер

Он печатает детали для импортного оборудования.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке в честь Дня среднего профессионального образования (СПО) в национальном центре «Россия» представили 5D-принтер отечественной разработки.

Мишустину показали 5D-принтер компании «Стереотек», который уже работает на сотнях предприятиях в России, где печатает детали для импортного оборудования.

Премьеру сообщили, что теперь такие устройства устанавливаются и в учреждениях среднего профессионального образования: они есть уже в 13 колледжах в восьми регионах страны, еще 10 колледжей их ожидают. Это позволяет студентам колледжей учиться на том оборудовании, которое востребовано в реальном секторе экономики.