Синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября, в субботу, погоду в стране будут формировать неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны слабые гололед и туман. Ветер окажется восточный от слабого до умеренного.
Ночью минимальная температура составит от +1 до +7 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Днем будет от +9 до +15 градусов. По юго-восточной части воздух прогреется до +17 градусов.
В воскресенье, 5 октября, Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с территории Польши и Украины. Будет облачно, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью окажется от +2 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +14 градусов, по юго-востоку будет до +16 градусов.
