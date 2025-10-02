Синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября

В воскресенье, 5 октября, Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с территории Польши и Украины. Будет облачно, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью окажется от +2 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +14 градусов, по юго-востоку будет до +16 градусов.