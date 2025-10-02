Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября

Синоптики прогнозируют потепление в Беларуси в выходные 4 и 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября, в субботу, погоду в стране будут формировать неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны слабые гололед и туман. Ветер окажется восточный от слабого до умеренного.

Ночью минимальная температура составит от +1 до +7 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Днем будет от +9 до +15 градусов. По юго-восточной части воздух прогреется до +17 градусов.

В воскресенье, 5 октября, Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с территории Польши и Украины. Будет облачно, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью окажется от +2 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +14 градусов, по юго-востоку будет до +16 градусов.

Ранее Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года.

Кстати, гигантский памятник креветке появится в Беларуси.

Кроме того, специалисты объяснили зеленый цвет воды Минского моря.