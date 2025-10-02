В Ростовской области призывникам начали присылать электронные повестки

В Ростовской области в ходе осеннего призыва 2025 года начнут присылать электронные повестки. Об этом радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал военный комиссар региона, полковник Игорь Егоров.
По словам военкома, факт передачи электронных повесток будет фиксироваться в специальном общедоступном реестре направленных (врученных) повесток. При этом от традиционных бумажных документов не отказываются. Напечатанные повестки также сохранят юридическую силу.
За неявку без уважительной причины в течение 20 календарных дней к призывнику могут применить временные ограничительные меры.
Подпишись на нас в Telegram.