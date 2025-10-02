Найден способ в десятки раз сократить время разработки композитов при помощи ИИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Эксперты МГТУ им. Н. Э. Баумана и московского Политеха выяснили, что технологии искусственного интеллекта позволяют в десятки раз ускорить разработку новых композиционных материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Политеха.
Центр НТИ МГТУ им. Н. Э. Баумана разрабатывает цифровую платформу на основе методов молекулярной химии и машинного обучения. Система способна предсказывать физические свойства полимеров: плотность, температуру стеклования, термического разрушения и другие характеристики. Платформа уже успешно применяется для моделирования суперконструкционных термопластов — полиэфирсульфонов, которые успешно используются в авиации и машиностроении.
«Цифровая платформа решает две ключевые задачи. Первая — это прогнозирование свойств композиционных материалов на основе анализа свойств его компонентов и технологических условий производства. Вторая — подбор состава материала и технологии для получения заданных характеристик. Это позволяет кратно сокращать объем производства и испытаний опытных образцов, а значит, снижать стоимость разработок в десятки раз», — цитирует пресс-служба заместителя директора Центра НТИ МГТУ им. Н. Э. Баумана Александра Калинникова.
Такое решение позволяет снизить риски при внедрении новых материалов, которые ранее не использовались в производстве. Традиционно для этого требовалось изготовить множество опытных образцов и провести длительные испытания. Цифровое моделирование сокращает этот процесс — система прогнозирует свойства материала виртуально, что экономит время и ресурсы.
Руководитель Центра инженерных разработок московского Политеха Дмитрий Лавренов отметил, что сотрудничество двух университетов решает проблему «долины смерти» между разработкой и внедрением. Объединение фундаментальных исследований с цифровыми моделями позволяет ускоренно внедрять технологии в реальное производство. Среди реализованных проектов — гребные валы судов, корпуса беспилотных летательных аппаратов, композитные баллоны и рефлекторы для межспутниковой связи.
Эксперты отмечают, что интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в материаловедение критически важна для технологического суверенитета России. Разработанные решения востребованы в аэрокосмической отрасли, авиации, судостроении и других стратегических отраслях промышленности. О результатах работы эксперты рассказали на II Международной конференции «Азовский форум развития», которая проходит 1−3 октября в Мариуполе.