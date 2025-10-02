Найден способ в десятки раз сократить время разработки композитов при помощи ИИ

«Цифровая платформа решает две ключевые задачи. Первая — это прогнозирование свойств композиционных материалов на основе анализа свойств его компонентов и технологических условий производства. Вторая — подбор состава материала и технологии для получения заданных характеристик. Это позволяет кратно сокращать объем производства и испытаний опытных образцов, а значит, снижать стоимость разработок в десятки раз», — цитирует пресс-служба заместителя директора Центра НТИ МГТУ им. Н. Э. Баумана Александра Калинникова.