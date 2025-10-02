В России снизился показатель младенческой смертности

«Младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение. Если в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже, среднероссийский показатель, составляет 3,5 промилле на 1 тысячу родившихся живыми. И отмечаются низкие показатели, ниже чем 3,5 уже сегодня в 23 субъектах. А 10 субъектов имеют показатели меньше 2 промилле», — сказал Мурашко в ходе II Российского конгресса «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии».