Москалькова: еще десять россиян, удержанных в Сумах, вернутся в Россию

Москалькова: освобожденные в Сумах 10 россиян возвращаются в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ещё десять жителей Курской области, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию», — рассказала Москалькова.

