Москалькова: еще десять россиян, удержанных в Сумах, вернутся в Россию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ещё десять жителей Курской области, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию», — рассказала Москалькова.
