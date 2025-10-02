В центре Краснодара на день ограничат движение транспорта

В впериод с 6:00 до 17:00 перекроют участок улицы им. Орджоникидзе. Нельзя будет проехать от улицы Красноармейской до улицы Красной.



Введение ограничений связано с организацией краевого мероприятия. Данный участок освободят от припаркованного транспорта и установят соответствующие дорожные знаки.



«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений», — говорится в сообщении.