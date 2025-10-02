В Челябинске прошел фестиваль «Блюда от верблюда»

Масштабный гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюда от верблюда», приуроченный ко Дню города, прошел 13 и 14 сентября в Челябинске. Поддержка малому и среднему предпринимательству оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде развития предпринимательства Челябинской области — Центре «Мой бизнес».
На протяжении двух дней известные рестораны города, а также предприниматели, занимающиеся производством пищевой продукции, представляли разнообразные блюда уральской кухни. Центр «Мой бизнес» взял на себя расходы по обеспечению участия производителей в фестивале. Общая выручка фермеров составила более 2,5 миллиона рублей.
Для участников и гостей фестиваля работал фермерский маркет, на котором 30 фермеров вместе с челябинскими ресторанами угощали всех желающих собственной продукцией: варениками с капустой, судаком по-миасски, пловом по-уральски, казачьей кашей и многим другим. Также в течение двух дней челябинские шеф-повара проводили открытые мастер-классы по приготовлению различных блюд уральской кухни. Еще для всех посетителей была организована развлекательная программа, включающая выступление танцевальных коллективов и музыкальных групп под открытым небом, а также креативные мастерские для взрослых и детей по созданию аппликаций, вышивок, поделок и многого другого, что связано с кухней, едой и творчеством.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.