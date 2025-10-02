В Челябинске прошел фестиваль «Блюда от верблюда»

Для участников и гостей фестиваля работал фермерский маркет, на котором 30 фермеров вместе с челябинскими ресторанами угощали всех желающих собственной продукцией: варениками с капустой, судаком по-миасски, пловом по-уральски, казачьей кашей и многим другим. Также в течение двух дней челябинские шеф-повара проводили открытые мастер-классы по приготовлению различных блюд уральской кухни. Еще для всех посетителей была организована развлекательная программа, включающая выступление танцевальных коллективов и музыкальных групп под открытым небом, а также креативные мастерские для взрослых и детей по созданию аппликаций, вышивок, поделок и многого другого, что связано с кухней, едой и творчеством.